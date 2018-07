Kinderdagverblijf regelt zelf betaalbare woningen voor werknemers

CompaNanny wil potentiële werknemers naar Amsterdam lokken door hen een woning aan te bieden. Daarmee probeert de kinderopvangorganisatie zelfstandig hun arbeidstekort op te lossen.

Waar in de stad een tekort is aan werknemers voor de kinderopvang, is er in de regio juist vaak een overschot. Daarom zou het voor net-afgestudeerden gunstig zijn om naar Amsterdam te komen. Maar daarbij stuiten ze op een probleem: het is lastig om een woning te vinden in de stad en de afstand is te groot om heen en weer te reizen.

CompaNanny, een keten met een flink aantal kinderdagverblijven in de stad, heeft daarom acht studio's voor net-afgestudeerden gecreëerd in Duivendrecht. De werknemers betalen zo'n 450 tot 500 euro huur per maand voor 23 vierkante meter. Volgens een woordvoerder scheelt het dat er huursubsidie voor de studio's is geregeld. 'Daardoor blijft het betaalbaar.'

'Naar de grote stad'

Wat volgens de woordvoerder nog wel een rol kan spelen, is dat 'de stap naar de grote stad voor deze groep vaak nog wel spannend is'. 'Maar het scheelt dat er in de andere studio's mensen wonen die in hetzelfde schuitje zitten.'

Ze verwacht dan ook niet dat het moeilijk zal zijn om de vacatures te vullen. Als ze aangenomen worden, kunnen de nieuwe werknemers al snel hun intrek nemen in het gebouw. 'Het wordt waarschijnlijk: wie het eerst komt, het eerst maalt.'

Lerarentekort

Ook bij andere beroepsgroepen zijn de tekorten nijpend in de stad. Daarom krijgen leerkrachten en verpleegkundigen binnenkort van de gemeente voorrang op een woning. Opvallend is dat CompaNanny zelf het probleem op probeert te lossen. 'Het is onze maatschappelijke verplichting.'

