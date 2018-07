Annabel Nanninga: D66'er liegt in opiniestuk

Forum voor Democratie-voorzitter Annabel Nanninga beticht Tweede Kamerlid en voormalig Amsterdams raadslid Jan Paternotte (D66) ervan te 'jokken' in zijn ingezonden brief in Het Parool.

In die brief roept Paternotte Amsterdamse politici op toekomstig burgemeester Femke Halsema niet te wantrouwen, maar haar de kans te geven zichzelf te bewijzen. Paternotte schrijft dat hij verwacht dat Halsema's veelbesproken partijkleur na haar inauguratie snel naar de achtergrond zal verdwijnen, en ze zich - net als haar voorgangers - zal ontwikkelen tot een bruggenbouwer die de politieke flanken verbindt.

Niet jokken @jpaternotte, ik vind het onverstandig om je vóór benoeming door GL te laten rondleiden als GLprominent. En die sneue SJW-hint naar seksisme in de slotzin, classic D66-zwaktebod ?https://t.co/PwUkoA56PN — Annabel Nanninga (@ANanninga) 10 juli 2018

Met dat verbinden zou ze al voor haar benoeming zijn begonnen: volgens ingewijden heeft Halsema als aspirant-burgemeester een rondleiding over de Stopera gehad en daarbij meerdere fracties met een bezoekje vereerd. Paternotte schrijft in zijn column dat Halsema tijdens die rondleiding het kantoor van Forum voor Democratie oversloeg, waardoor Nanninga zich gepasseerd voelde.

Klinkklare onzin, zo beweert de FvD-voorzitter vandaag op Twitter. In een reactie op zijn column laat ze Paternotte weten dat ze het 'onverstandig vindt om je als GL-prominent vóór je benoeming door GL te laten rondleiden'. 'Als burgemeester die boven de partijen staat, is het natuurlijk niet handig om je als eerste hier te vertonen aan het handje van de partij waar je zelf lid van bent', uitte ze vorige week voor de camera van AT5 haar onvrede over de rondleiding.