Al twee weken gekletter in Holendrecht door kapot kraantje

Bewoners van Holendrecht snappen niet dat het drinkwaterkraantje bij hen voor de deur al twee weken kapot is. De kraan kan niet meer dicht en dat levert waterverspilling en geluidsoverlast op.

Het kraantje in de Maarsenhof raakte twee weken geleden beschadigd toen er een voertuig tegen botste, vertelt een buurtbewoner. Sindsdien klettert het schone drinkwater de hele dag uit de kraan. Dat is niet alleen zonde van het drinkwater, maar 's nachts houdt het lawaai sommige buurtbewoners ook nog eens wakker.

Inmiddels zijn sommige bewoners ten einde raad. Ze zeggen al meerdere keren gebeld te hebben met onder andere de gemeente, maar het gekletter gaat gewoon door.

Een woordvoerder van stadsdeel Zuidoost laat aan AT5 weten dat - als er inderdaad melding is gedaan - het probleem al lang opgelost had moeten zijn. Vandaag gaat het stadsdeel in ieder geval een kijkje nemen, maar mogelijk ligt de verantwoordelijkheid bij Waternet.