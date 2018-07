Waarom sluit burgemeester beschoten woningen niet? 'Nood breekt grondwet'

In tegenstelling tot beschoten coffeeshops zijn de onlangs onder vuur genomen woningen in de Kolenkitbuurt en De Pijp niet dichtgetimmerd. Dat is het gevolg van het eigendomsrecht, dat moet voorkomen dat bewoners tijdelijk dakloos worden.

Als er een coffeeshop wordt beschoten of er een granaat voor de deur van een nachtclub wordt gelegd, kan de burgemeester de betreffende horecagelegenheid - met oog op de veiligheid voor omwonenden - laten sluiten. 'Dan spreken we over voor publiek toegankelijke inrichtingen', legt hoogleraar staats- en bestuursrecht Jon Schilder (VU) uit. 'Dan geeft de gemeentewet de burgemeester meer instrumenten om op te treden dan bij woningen.'

Die instrumenten werden ook uit de kast gehaald toen er twee weken geleden een slagerij in de Van Woustraat werd beschoten. Binnen een mum van tijd hing er een A4'tje voor het raam waarop de gemeente mededeelde dat het pand 'in opdracht van de burgemeester' was gesloten.

Belangrijk spanningsveld

Het eigendomsrecht dat voor woningen geldt, biedt de bewoners overigens geen absolute zekerheid dat hun huis toegankelijk blijft. Zo werd in mei van dit jaar een woning in de Erich Salomonstraat op IJburg dichtgetimmerd nadat er kogelgaten in het pand waren aangetroffen.

Hoogleraar Schilder vertelt dat er in dat geval sprake is van een 'belangrijk spanningsveld'. 'Eigenlijk heeft de burgemeester die bevoegdheid niet gekregen van de wetgever, maar burgemeesters denken toch vaak van 'veiligheid gaat voor alles', dus nood breekt wet en dan ook maar de grondwet', aldus Schilder.

Gebiedsverbod

Toch zijn er ook burgemeesters die andere instrumenten aangrijpen om de veiligheid van buurtbewoners te borgen. Dat bleek toen eind vorige maand een woning aan de Trekschuit in Diemen werd beschoten en er een handgranaat werd achtergelaten. De Diemense burgemeester besloot de woning niet dicht te timmeren, maar de huiseigenaar en het vermoedelijke doelwit een gebiedsverbod op te leggen.

De onderzoeken naar de onder vuur genomen woningen in de Sinjeur Semeynsstraat (Kolenkitbuurt) en de Quellijnstraat (De Pijp) zijn nog niet afgerond, maar vooralsnog hoeven de bewoners geen alternatieve woonruimte te zoeken.

'Als je de belangen moet afwegen van buren die per ongeluk neergeschoten worden of bewoners die voor korte tijd dakloos worden... Ook dat is voor de burgemeester een moeilijke afweging uiteraard. Ik ben blij dat ik niet in zijn schoenen sta', besluit Schilder.