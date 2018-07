Net opgeleverde woning staat direct weer te koop voor 400.000 euro extra

Een handige vastgoedondernemer lijkt honderdduizenden euro's winst te maken op een spiksplinternieuwe rijtjeswoning in Bos en Lommer. Hij kocht het huis vorig jaar voor zo'n 425.000 euro en heeft het nu al te koop staan voor 825.000 euro.

En ja, dat kan zomaar. Toen woningcorporatie Stadgenoot de nieuwbouwwoningen aan de Hofwijckstraat verkocht, moesten kopers wel een clausule ondertekenen. Daarin stond dat de kopers zelf in de woning moesten wonen en deze niet zouden doorverhuren. Wat daar echter niet in stond, was dat kopers de woning niet direct weer door mochten verkopen.

En daar maakte vastgoedbelegger Marcel Melis handig gebruik van. Melis heeft al tientallen panden in de stad en tikte ook een van de nieuwe rijtjeshuizen aan de Hofwijckstraat op de kop. Toen hij eind vorig jaar de sleutel kreeg, investeerde hij in een keuken, badkamer en dakkapel waardoor de waarde van de woning naar zo'n 500.000 euro steeg.

De nieuwe rijtjeswoningen zijn bedoeld voor jonge gezinnen. De andere nieuwe bewoners van Bos en Lommer zijn niet per se boos op de stunt van Melis, omdat hij het wel voor elkaar heeft gekregen dat alle huizen een dakkapel konden bouwen. Via een Facebookgroep voor de kersverse buren hield Melis ook contact met hen.

Prijzen marktconform

Woningcorporatie Stadgenoot is minder gecharmeerd van de praktijken. Maar waarom was er geen clausule die doorverkopen verbood? 'Dat heeft Stadgenoot bewust niet gedaan. De prijzen waren marktconform en Stadgenoot wilde voorkomen dat beperkende voorwaarden de verkoopsnelheid of verkoopprijs negatief zouden beïnvloeden', reageert een woordvoerder van de corporatie, die overigens schat dat de marktwaarde van de woning nu zo'n zes ton is.

In de toekomst zal dat anders zijn. 'De verkoopcampagne ging februari 2017 van start. De koopmarkt was aan het aantrekken, maar zag er heel anders uit dan nu het geval is. Inmiddels is die markt zo overspannen geraakt dat Stadgenoot wél verkoopbeperkende voorwaarden stelt. Om speculatie tegen te gaan, geldt voor koopwoningen sinds 1 maart 2018 een zelfbewoningsplicht van één jaar. De zelfbewoningsplicht is deze maand zelfs opgehoogd naar twee jaar', aldus de woordvoerder.

Melis was niet bereikbaar voor commentaar.