Kunstwerk voor café Festina Lente beklad: maand gratis eten voor gouden tip

Het kunstwerk voor Eetcafé Festina Lente in de Jordaan is afgelopen weekend volledig ondergespoten met graffiti. Volgens de eigenaar van het restaurant gebeurde dit op zondagochtend tussen 4.30 en 7.30 uur.

Het herstellen van het beeld is geen simpele klus. Door het materiaal en de staat van het beeld lopen de kosten van een restauratie hoog op. 'Omdat het best wel zacht materiaal is, zachter dan normaal metaal, is het een behoorlijke klus en een specialistisch vakgebied,' vertelt eigenaar Vincent Outersterp.

Het restaurant is daarom op zoek naar de dader zodat deze kan opdraaien voor de schade. 'Ze zijn er best wel even mee bezig geweest, er is ongetwijfeld iemand die iets heeft gezien.' De gouden tipgever krijgt als beloning een maand gratis eten bij het eetcafé.

Geschokte kunstenaar

Het beeld, getiteld 'De Vaste Klant', is gemaakt door Albert Zweep en werd twintig jaar geleden onthuld. Zweep had bij Festina Lente een kroegschuld van 2.400 gulden die hij met het beeld vereffende. 'Hij was behoorlijk geschokt,' vertelt Outersterp. 'Hij is gister langsgekomen en heeft daarna wel een goeie borrel aan de bar nodig gehad om er van bij te komen.'