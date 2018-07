Marineterrein blijft voor groot deel in handen van Defensie; gemeente moet bouwplannen aanpassen

Er moet een mix komen van innovatieve bedrijven, van woningen en openbare ruimte, maar de plannen voor het Marineterrein moeten nog voor de start van de bouw al rigoureus worden aangepast. De Marine wil namelijk niet vertrekken uit het hart van de stad en daar moet verantwoordelijk wethouder Udo Kock zich bij neerleggen.

Daar waar de Marine het grootste gedeelte van het terrein 1 juli had moeten opleveren, vertrok Defensie niet. Nog geen maand geleden, op 13 juni klopte het Rijksvastgoedbedrijf aan bij de gemeente met de boodschap dat de grond toch niet verkocht zou worden. Wethouder Kock werd onplezierig verrast, mede omdat er dit jaar al met de herontwikkeling gestart zou worden. Een spoedoverleg met verantwoordelijk minister Ank Bijleveld volgde deze week.

Helikopterlandplaats en sportvelden

Uit dat overleg is een compromis voortgekomen. Defensie behoudt haar helikopterlandplaats al wordt die wel verplaatst naar een andere plek op het terrein. Al moet daar nog wel een veilige locatie voor gevonden worden.

Ook blijft het sportveld met bijbehorende sportaccommodatie en het evenementengebouw in het bezit van de Marine. Wel is er met de gemeente afgesproken dat de sportgelegenheden mogelijk ook door andere partijen gebruikt kunnen worden. De nieuw opgerichte club Torpedo Kattenburg wilde eigenlijk op het voetbalveld gaan spelen. Of die plannen door kunnen gaan is nog onduidelijk.

Verdichten van de bouw

De afdeling werving en selectie blijft ook op het terrein dat deels afgesloten zal blijven voor Amsterdammers. Die afscheiding zal wel opgenomen worden in het stedenbouwkundig plan, waardoor er een geheel moet ontstaan met het openbare terrein. De ruimte die vrijkomt door onder andere de verplaatsing van de helikopterlandplaats zal beschikbaar worden gesteld aan de gemeente.

Hoe de gemeente haar bouwplannen precies moet aanpassen is nu nog niet duidelijk. Maar in de nieuwe samenwerkingsafspraken staat dat de bouw op het openbare gedeelte zal gaan verdichten. Of er daadwerkelijk minder gebouwd gaat worden, of dat een gedeelte van het openbare groen wordt opgeofferd, dat zal wethouder Kock morgen vertellen tijdens een toelichting in de gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening.

Terroristische dreiging en extra geld

Het vrijgegeven terrein waar onder andere een cafe en bierbrouwerij gevestigd is zal deel uit blijven maken van de herontwikkeling. Ook is afgesproken dat de voorwerf onbebouwd blijft. Op een later moment wordt er besloten over het depot van het Scheepvaartmuseum.

In 2011 zag de Marine zich vanwege bezuinigingen genoodzaakt om bijna het gehele Marineterrein te verkopen. Maar door de aanslagen in onder andere Parijs en Brussel ziet Defensie het Marineterrein nu toch als belangrijke uitvalsbasis. Voor het eerst in jaren krijgt Defensie er dit jaar geld bij en is de verkoop van het terrein niet meer noodzakelijk.

Hoewel de eerste plannen voor de herontwikkeling van het terrein al in 2013 ondertekend werden en de eerste tijdelijke bedrijven al op een vrijgegeven gedeelte van het Marineterrein kwamen, bleef het Rijk wel eigenaar van de grond.