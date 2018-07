Prullenbakken Oost gaan bewoners bedanken voor hun afval

Niets mis met een complimentje op z'n tijd en vanaf donderdag kun je ze in Oost vanuit wel heel onverwachte hoek ontvangen. Drie prullenbakken in de Indische buurt braken dan namelijk verbale schouderklopjes of grappige uitspraken uit als je je afval weggooit.

De prullenbakken komen er niet alleen maar om het zelfvertrouwen van de buurtbewoners op te krikken. Uit buurtonderzoeken komt zwerfafval namelijk naar voren als grote ergernis. Woningcorporatie Eigen Haard en stadsdeel Oost hopen deze klacht nu tegen te gaan met de prullenbakken. De bakken komen in de Batjanstraat en op het Makassarplein en het Sumatraplantsoen.

Een tegenvaller voor de Holle Bolle Gijs-fans: 'Papier hier!' behoort niet tot het repertoire van de praatgrage prullenbakken. 'Geef je afval maar aan mij!', is wel een van de uitspraken die je kunt verwachten. Of: 'Vergeet je mij niet te gebruiken?'. Om achter de rest van het vocabulaire van de prullenbakken te komen zul je toch echt geregeld mét je afval naar de Indische Buurt moeten afreizen.