Hiv-preventiepil PrEP na jarenlange lobby in Nederland vergoed, Aidsfonds mist urgentie bij minister

Na een jarenlange lobby van onder andere het Aidsfonds gaat de hiv-preventiepil PrEP nu ook in Nederland vergoed worden. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vandaag bekend gemaakt.

Aidsfonds – Soa Aids Nederland reageert verheugd op het besluit, maar zegt wel de noodzakelijke urgentie om het snel te regelen te missen. 'Wij dringen al jaren aan om PrEP in Nederland te vergoeden. PrEP is simpelweg kostenbesparend omdat je met het voorkomen van nieuwe infecties ook de kosten van levenslange behandeling van hiv voorkomt. Maar bovenal geeft PrEP mensen die een hoger risico op hiv lopen een extra mogelijkheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun seksuele gezondheid en die van hun partners', zegt directeur Louise van Deth.

Kosten besparing

De verstrekking van PrEP en medische begeleiding kost ongeveer 22 miljoen over een periode van vijf jaar. Tegelijkertijd zorgt het verminderde aantal hiv-infecties in dezelfde periode naar verwachting voor een besparing van 33 miljoen aan zorgkosten.

Van Deth: 'Wat ik mis in het besluit van de Minister is de urgentie om dit snel te regelen. Hij verwacht dat PrEP-verstrekking volgend jaar van start kan gaan. Er is geen enkele reden om nog langer te wachten. Iedereen bij de GGD-en staat klaar, dus we kunnen direct na de zomer met het verstrekken van PrEP beginnen. Elke dag komen er in Nederland nog steeds 2 nieuwe hiv-infecties bij. Een substantieel deel daarvan kan voorkomen worden met PrEP. Nog verder uitstel laat mensen met een hoog risico op hiv in de kou staan.'

Eigen bijdrage

Op basis van schattingen van het RIVM zullen ongeveer 6500 mannen hiervan gebruik gaan maken en kunnen hiermee 250 hiv-infecties per jaar worden voorkomen. De vergoeding vindt voor een periode van vijf jaar plaats in het kader van een onderzoek. Een eigen bijdrage van ongeveer twaalf euro per maand zal wel van de gebruikers gevraagd worden.

Ook worden de gebruikers gevraagd deel te nemen aan de driemaandelijkse medische begeleiding. Na drie jaar vindt er een tussenevaluatie plaats en na vijf jaar wordt geëvalueerd wat het effect van PrEP in Nederland is.