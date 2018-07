Blauwe Theehuis wordt bierhuis: 'Te gekke plek, maar nog gaver met ons bier'

Brouwerij 't IJ heeft het Blauwe Theehuis in het Vondelpark overgenomen. Vanaf volgend jaar is het iconische ronde gebouw het tweede proeflokaal van de in 1983 opgerichte brouwerij. Nu is het voormalig badhuis Funen, bij de molen in Oost, nog het enige proeflokaal.

'Toen we dit in ons hoofd hadden, lieten we het niet meer los', vertelt mede-eigenaar Patrick Hendrikse, die met zijn compagnon Bart Obertop de brouwerij in 2008 overnam. Sinds 2015 heeft biergigant Duvel Moortgat een belang in de Amsterdamse bierproducent.

Waar het pand naast de molen ook als brouwerij fungeert, wordt 't Blauwe Theehuis uitsluitend een proeflokaal. Het gebouw in het Vondelpark stond niet te koop, maar de brouwers deden een bod waar de huidige eigenaar niet omheen kon. 'We hebben uitgelegd dat het een te gekke plek is', vertelt Hendrikse, 'maar met ons bier een nog veel gavere plek.'

Op de schop

De komende maanden blijft 't Blauwe Theehuis nog open. De brouwers gebruiken die periode om de ideale indeling voor het proeflokaal uit te werken. In de wintermaanden gaat het interieur op de schop, zodat er vanaf het voorjaar van 2019 speciaalbieren kunnen worden getapt en geserveerd. Omdat 't Blauwe Theehuis een Rijksmonument is, moet de buitenkant van het pand intact blijven.

Behalve voor bier, kun je in het proeflokaal ook voor een maaltijd terecht, zo belooft de brouwerij. Dat is een groot verschil met het proeflokaal in Oost, waar uitsluitend hardgekookte eieren, blokjes kaas en plakjes worst kunnen worden besteld. Bovendien blijft het proeflokaal 's avonds langer open dan het andere proeflokaal, waar de deuren standaard om acht uur 's avonds sluiten.