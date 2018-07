Na weken weer regen in de stad: 'Het mocht wel weer een keer'

Een beeld dat we lang niet op straat gezien hebben vandaag. Lange jassen, paraplu's en toeristen met poncho's aan.

Al meer dan twee weken lang viel er geen druppel, maar vanmorgen kwam er eindelijk regen uit de lucht.. Sommige Amsterdammers hadden zich hier al goed op voorbereid, andere waren toch wel verrast.

En of iedereen er nou zo blij mee was? 'Eindelijk. Het mocht wel weer een keer. Het komt mij helemaal goed uit, want ik had m'n eigen bruiloft afgelopen vrijdag en ik had heel lang het weer in de gaten gehouden, dat het hopelijk niet zou regenen. Dus dit is de perfecte timing', zegt een een man net voor het Rijksmuseum.

En wie de regen toch iets minder vond, kon altijd nog wel een beschut plekje vinden, zoals onder het Rijksmuseum.