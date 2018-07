Voorzitter Boca Juniors zet streep door transfer: 'Magallán niet naar Ajax'

Na een lange transfersoap lijkt Lisandro Magallán dan toch definitief niet naar Amsterdam te komen. 'Ja, hij blijft', zijn de duidelijke woorden van voorzitter Daniel Angelici van Boca Juniors, de club waar de Argentijnse verdediger onder contract staat.

In gesprek met ESPN zegt Angelici dat het voorstel van Ajax erg goed was, maar dat de club de voorkeur heeft gegeven aan het sportieve belang. Zo lijkt er een einde te komen aan maandenlange geruchten over de komst van de 24-jarige Magallán, die eind mei zelfs al medisch gekeurd zou zijn.

Het afketsen van de transfer kan wel eens betekenen dat de terugkeer van Daley Blind een stapje dichterbij is. Ajax-trainer Erik ten Hag liet enkele dagen geleden weten de komst van Magallán én Blind niet logisch te vinden. Blind staat nog een jaar onder contract bij Manchester United, de club die hem vier jaar geleden overnam van Ajax.