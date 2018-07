Gay-leer-shop Mister B noodgedwongen uit de Warmoestraat: 'Schuld van toeristen'

De iconische gay-leer-shop Mister B verruilt na bijna vijfentwintig jaar de Warmoesstraat voor de Prinsengracht. Dat is de schuld van toeristen die in en voor de winkel selfies maken en klanten uitlachen, vertelt de eigenaar.

Sommige Amsterdammers zullen Mister B kennen vanwege de jaarlijkse, opvallende, deelname aan de Canal Parade. Anderen zullen de zaak kennen vanwege de etalage vól leren outfits. Liefhebbers van leer weten de winkel al jaren te vinden op de Warmoestraat, die al sinds de jaren vijftig bekend staat als het centrum van de Amsterdamse leerscene.

Maar de Warmoesstraat is de laatste jaren flink veranderd. Toeristen maken nu de dienst uit in de straat en dat mengt niet goed met de klandizie van Mister B. Ze lopen de deur plat omdat de winkel staat aangeprezen in verschillende boekjes over Amsterdam. Ook is de winkel een populaire stop is bij rondleidingen. 'Als hier iemand aan het passen is, gaan ze staan kijken en foto's maken. Dat is voor onze klanten erg ongemakkelijk,' vertelt eigenaar André Donker.

Hoger segment sekswaar

Meerdere ondernemers in de straat klagen overigens over massatoerisme voor de deur. Maar er zijn ook seksshops die de drukte toejuichen, omdat hun omzet omhoog is geschoten. Bij Mister B blijft het echter vaker bij kijken in plaats van kopen. 'De andere seksshops zijn wat meer commercieel gericht en hebben vaak wat goedkopere spullen. Wij zitten in een hoger segment', aldus Donker.