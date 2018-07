Grote brand in werkplaats Nieuw-West onder controle

Bij een werkplaats aan de Langsom in Nieuw-West heeft vanavond een grote brand gewoed. Vanuit veel delen van de stad kwamen meldingen van zwarte rookwolken binnen.

De brand brak rond 21:00 uur uit. De brandweer ging met veel eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden. Ongeveer een uur na het uitbreken van de brand was deze grotendeels onder controle. De brandweer voert nog wel een verkenning uit in het pand

Er was niemand in de werkplaats aanwezig. De oorzaak van de brand is nog onbekend en is onderwerp van onderzoek. De schade aan het pand is groot.

De brandweer is uitgerukt naar een grote brand aan de #Langsom Amsterdam #Osdorp. Heeft u last van de rook? Sluit ramen, deuren en schakel ventilatie uit. https://t.co/1RvVlEy2QM — Brandweer AA (@BrandweerAA) July 10, 2018