Belgen in tranen, maar Fransen vieren feest bij Westergasterras na halve finale WK

Opnieuw keken er honderden fans van het Belgische elftal naar een WK-wedstrijd bij het Westergasterras. Maar ditmaal liep het niet goed af voor het grootste deel van de supporters. Frankrijk versloeg België met 1-0 en houdt onze Zuiderburen zo uit de WK-finale.

En dat was het recept voor bittere teleurstelling en tranen bij de Belgische fans. Hun WK-droom is ten einde. 'Het is heel erg', zegt een Belgische. Een Nederlandse man troost haar: 'Ik ken het gevoel van Nederland dat we teleurstelling hebben gehad. Kathleen had het gevoel dat het de Belgen niet ging overkomen. Maar het mocht niet zo zijn.'

Een andere Belg: 'Spijtig maar we hebben ons best gedaan. Ik ben fier om Belg te zijn. We hebben alles gegeven. Ik hoop dat de Fransen straks in de finale winnen van Engeland. Over vier jaar zijn we terug. Ik ben fier om Belg te zijn. Kom op België!! We blijven trots!'

Een Nederlander die het Belgische elftal een warm hart toedraagt is ook erg teleurgesteld: 'Het is heel zuur. Kak. Ik ga stoppen met kijken naar het WK. Ik ben altijd voor Nederland en dan Duitsland. Maar die waren al lang weg. België had het echt kunnen maken.'

Fransen wél blij

Ondanks dat het Westergasterras dit WK vooral terrein was van supporters van het Belgische elftal, was er vanavond ook een aantal Fransen aanwezig. Die waren - begrijpelijkerwijs - een stuk vrolijker gestemd: 'Ik voel me geweldig nu we in de finale staan. Ik was de hele wedstrijd gestresst. De wedstrijd ging gelijk op. Ik weet niet of de overwinning verdiend is. Maar ik ben zo vreselijk blij dat we gewonnen hebben', zegt een Fransman.

Aanstaande zondag om 17:00 uur speelt Frankrijk de finale van het WK tegen Kroatië of Engeland. Morgen wordt de tegenstander bekend na de tweede halve finale. Voor België rest slechts de troostfinale aankomende zaterdag.