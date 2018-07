Ouders en bestuur DWS tegenover elkaar in rechtszaal

Ouders van leden en ex-leden van DWS staan vanochtend om 10.30 uur in de rechtszaal tegenover het bestuur van de voetbalvereniging. Inzet zal het vertrek van het bestuur zijn.

Al jaren is het onrustig bij de club waar ooit Ruud Gullit, Rinus Israël en Frank Rijkaard in de jeugd speelden. Eind mei werd de kantine van de landskampioen van 1964 nog gesloten in samenspraak met de politie, omdat bestuursleden door leden bedreigd zouden worden. Mohamed Ait Hasou die als een van de ouders bij het kort geding betrokken is, zette hier toen z'n vraagtekens bij. 'Ze hebben twee jaar lang wanbeleid gevoerd en proberen dit volgens mij te verbloemen'.

Lees ook: Angstcultuur bij voetbalclub DWS: complex gesloten na bedreigingen en intimidatie



Begin juni volgde daarop het bericht dat het bestuur enkele leden had uitgeschreven. Er zou geen plek meer voor ze zijn bij DWS. Selectieteams zouden vol zitten en zo hadden de kinderen nog ruim de tijd om een nieuwe club te vinden voor de overschrijvingsdatum. Volgens de ouders zaten hier grote talenten bij en deed het bestuur dit alleen maar om van lastige ouders af te komen.

Lees ook: Verbijstering over plots uitschrijven talentvolle jeugdspelers DWS

Ook vinden de ouders dat er te weinig openheid van zaken gegeven wordt. Twee jaar lang werd er geen Algemene Leden Vergadering (ALV) georganiseerd en bij de laatste van 29 juni zouden niet de statuten zijn nageleefd. Zo werd er toen geen openheid van zaken gegeven over de financiën van de club.

Voorzitter Remko de Jong liet weten zich niet in het beeld dat de ouders schetsen te herkennen en wil pas reageren na het kort geding. 'Het bestuur let bij haar werkzaamheden op alle bij DWS betrokken belangen en herkent zich niet in het beeld dat deze groep schetst. Het woord is nu aan de rechter en dat oordeel wachten wij af'.