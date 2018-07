Brand bij stomerij in Osdorp: Twee omwonenden naar ziekenhuis

In een stomerij op de Tussen Meer in Osdorp is afgelopen dinsdagnacht brand ontstaan. Twee omwonenden zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook zouden hebben ingeademd, meldt de brandweer.

Vermoedelijk is er wasgoed in de brand gevlogen. De vlammen sloegen vervolgens over naar een rookafvoerkanaal, waardoor bewoners van de woningen boven de stomerij ook last kregen van de rook.

De bovenwoningen moesten daarom worden ontruimd. Tientallen omwonenden werden opgevangen in een nabijgelegen restaurant, aldus een omstander.

Onbewoonbaar

De stomerij is behoorlijk beschadigd door de brand. Ook zou een van de bovenwoningen onbewoonbaar zijn verklaard. De brandweer gaat nog onderzoek doen naar hoe de brand precies is ontstaan.

Brand #TussenMeer Amsterdam #Osdorp woedde in wasserette op de begane grond. Brand is uit, oorzaak onbekend. Twee bewoners uit een bovengelegen woning ademden rook in en zijn uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis. — Brandweer AA (@BrandweerAA) July 10, 2018