'Kinderen de dupe' van roerige periode bij roemruchte club DWS

Voetbalvereniging DWS maakt momenteel een roerige periode door. Maar het is niet de eerste moeilijke horde die de club, met een buitengewoon rijke geschiedenis, moet nemen.

Zo weten ook Ingrid Jansen van Niekerk en Pieter Gouka. Samen goed voor 75 jaar vrijwilligerswerk bij DWS. 'Zieligheid ten top' en 'verschrikkelijk'. Zo omschrijven de twee leden van het eerste uur de huidige situatie.



'Het clubgevoel is anders. Vroeger was je meer vrijwilliger voor de club, nu doe je dat toch wat meer voor jezelf lijkt het', stelt Jansen van Niekerk. Ook de mentaliteit van ouders langs de kant veranderde door de jaren heen, constateert Gouka. 'Iedereen denkt dat zijn of haar kind de volgende Kluivert is. Die zien alleen maar dollartekens.'



De dupe van de huidige situatie? 'De kinderen', stellen de twee vrijwilligers eensgezind. De hoop is er dan ook dat er snel betere tijden aanbreken. 'Een club als DWS moet toch nog een jaar of vijftig kunnen bestaan?' Meent Gouka. 'Ik kan écht niet zonder die club. Dat klinkt misschien dwaas, maar ik blijf bij DWS', stelt Jansen van Niekerk.