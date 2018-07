Gemeente gaat bootjes tellen op IJ

De gemeente gaat camera's plaatsen bij het IJ om meer inzicht te krijgen in het scheepsverkeer. Want hoe vaak moet de te bouwen brug bij het Javaplein open voor gigantische schepen? Reden genoeg om eens ouderwets bootjes te gaan tellen.

Naar verwachting moet de brug meerdere malen per dag open om grote schepen passage te geven. Maar hoeveel precies? Dat wordt dus gemeten met de afgelopen week geïnstalleerde camera's. Het gaat de gemeente overigens meer om hoe hoog de schepen zijn.

En dat kan nog wel een dingetje worden, want de brug ligt op de zogeheten mastenroute, waar vooral in de zomermaanden veel zeilschepen van gebruik maken. Zeilschepen met vrijwel altijd bijzonder hoge masten. Volgens de Telegraaf maken die zeilers, naast de vele anderen, zich druk over de komst van de brug over het IJ. Veel mensen op het water zijn bang voor opstopping en willen - net als de provincie, het ministerie, Rijkswaterstaat en anderen - een tunnel, maar de gemeente lijkt daar niet voor de zwichten.

Want die brug komt er. De gemeente heeft de brug al wat aangepast door het geval hoger te maken (van ongeveer negen meter naar elf meter), maar of dat voldoende is, wordt de komende weken onderzocht.