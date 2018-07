'Ondernemers Nieuw-West boos door schrappen veiligheidsteam'

Ondanks aanhoudende successen en tevreden ondernemers heeft het stadsdeel Nieuw-West besloten om de veiligheidsteams de komende maanden te schrappen. De ondernemers zijn daar niet blij mee.

Sterker nog, ze zijn woest, zo schrijft De Telegraaf vanochtend. De afgelopen jaren had het stadsdeel toezichthouders rondlopen van Implacement, dat veelal bestaat uit studenten van het ROC. Zij assisteerden de politie met 'hand-en-spandiensten' in gebieden 'waar eigenlijk behoefte was aan meer handhaving en/of politie', aldus een woordvoerder.

Ze spraken onder andere bewoners aan op gedrag, fungeerden als verkeersregelaar en hadden een signalerende functie. Ondernemers waren blij met dit toezicht en er was een goeie klik met de jongeren. Tot 25 juni jongstleden, toen bleek dat het contract met Implacement afliep.

De krant sprak met Paul Welzenbagh, medewerker van juwelier Nusselein. 'Een heel kwalijke zaak dat er nu niets is geregeld. Het ging juist zo goed!', zegt Nusselein. 'Die jongeren kwamen van het ROC in Schagen. Heerlijke gasten en aan motivatie geen gebrek. Ze letten op duizend-en-één dingen. De criminaliteit is echt afgenomen'. Welzenbach vreest dat de criminaliteit nu weer toeneemt.

Feel

De zorgen dat de jongeren uit Schagen 'geen feel hadden' met de stad, is regelrechte lariekoek. 'Dat is onzin. Deze toezichthouders zijn vaak boa’s in opleiding. Menigeen is zo ingelijfd bij de handhaving van de gemeente, omdat ze hier het klappen van de zweep hebben ervaren. Ze passen hier prima.'

In elk geval tot na het zomerreces zit het stadsdeel zonder de toezichthouders. Daarna wordt gekeken of het 'eventueel mogelijk is om jongeren uit het stadsdeel in te zetten'.