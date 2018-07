Verdachte vernieling joods restaurant Hacarmel voor de rechter

De 29-jarige Saleh A. staat vanmiddag opnieuw voor de rechter. Hij wordt ervan verdacht de ruiten van het joodse restaurant Hacarmel te hebben vernield. Ook zou hij een Israëlische vlag uit het restaurant hebben gestolen.

De eerste zittingsdag van de inhoudelijke behandeling van de zaak was al op 20 december. Destijds werd de zitting opgeschort, omdat de rechter vond dat er meer onderzoek moest worden gedaan naar de psychische gesteldheid van de verdachte.

Zelf gaf A. tegenover de meervoudige kamer aan een 'vulkaan die op uitbarsten staat' te zijn. Gevraagd naar de reden voor dat korte lontje, verwees hij naar zijn traumatische kindertijd in Syrië.

'Geen antisemitisch motief'

De verdachte, die inmiddels een volledige bekentenis heeft afgelegd, zegt geen antisemitisch motief te hebben gehad voor zijn actie. Hij zou vooral hebben gehandeld uit wanhoop over de situatie in Palestina. De eigenaar van Hacarmel betwijfelt dat en stapte daarom in maart naar de rechter om A. ook te laten vervolgen voor terrorisme.

De beslagkamer van het gerechtshof ging daar echter niet in mee. Wel zou het discriminatie-aspect volgens het Openbaar Ministerie (OM) nog kunnen zorgen voor een verhoging van de strafmaat. Vandaag maakt het OM de officiële eis bekend.

Op vrije voeten

A. werd de afgelopen maanden meerdere keren opgepakt, maar mocht zijn proces uiteindelijk in vrijheid afwachten. Daarvoor moest hij wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mocht de verdachte niet binnen een straal van honderd meter rond het restaurant komen.

Desalniettemin was Herman Loonstein, advocaat van de eigenaar van Hacarmel, verbaasd toen A. begin juli opnieuw op vrije voeten kwam. 'Opvallend dat ze hem nu een herkansing geven', zei hij tegen AT5.