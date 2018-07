25-jarige Rotterdammer aangehouden in verband met aanslag kantoor Panorama

De politie heeft maandagavond een tweede verdachte aangehouden die in verband wordt gebracht met de aanslag op het kantoorpand aan de Teleportboulevard. Het gaat om een 25-jarige man uit Rotterdam.

De arrestatie is inmiddels bevestigd door de politie. Het tijdschrift Panorama, dat zelf ook in het pand gevestigd, denkt dat het gaat om de schutter. Dat meldt Panorama op basis van een bron bij justitie.

De eerste verdachte in de zaak werd meteen op de ochtend van de aanslag aangehouden in Woerden. Het gaat om de 41-jarige Richard Z., die leider is van motorbende Caloh Wagoh Maintriad. Hij zit momenteel nog steeds vast in de zaak.

Het is vooralsnog onduidelijk of de tweede verdachte ook lid is van de motorclub. Ook is het onbekend waar de man is aangehouden.

'Serieuze aanslag'

Op 21 juni werd het kantoorpand aan de Teleportboulevard onder vuur genomen met een antitankwapen. De hoofdredacteur van Panorama noemde het 'een serieuze aanslag'. De kans is groot dat het projectiel op zijn redactie werd gemikt. 'Er zitten hier meerdere tijdschriften, maar Panorama is het enige tijdschrift dat serieus over misdaad schrijft. Dus dan wordt gelijk verwacht dat wij het doelwit waren.'

Een week later vond er een aanslag plaats bij De Telegraaf. Daar reed een busje het pand in, dat kort daarop in brand vloog. Het is nog onbekend of er een verband is tussen beide zaken.