45.000 euro aan camera-apparatuur gestolen van fotograaf in centrum

Een regelrechte domper voor een fotograaf uit Sittard. Bij een bezoekje aan de stad werd een enorme hoeveelheid apparatuur van de man gestolen. Totaal verlies: 45.000 euro.

Het gaat vooral om camera-apparatuur en met name grote en veelal dure lenzen. Ermindo Armino was in Amsterdam en parkeerde zijn Alfa Romeo in een Qpark aan de Nieuwezijds Kolk. De apparatuur die hij mee had genomen verstopte hij in de auto, maar dat weerhield het dievengilde niet. Bij terugkomst trof hij veel glas en een ingetikte ruit aan. Zijn apparatuur bleek er niet meer te zijn.

Verzekering

De totale waarde van de gestolen spullen is zo'n 45.000 euro. Fluitje van een cent voor de verzekeraar, maar Nationale Nederlanden keert niet uit. Reden: de apparatuur lag nog in de auto. Dus ondanks dat het verstopt lag, wordt er niet betaald en dat betekent dat 45.000 euro weg is.

Armino heeft de specificaties van zijn gear nu op Facebook gezet in de hoop dat iemand iets als te koop aangeboden ziet. Mocht dat het geval zijn, dan moet men contact opnemen met de politie. AT5 heeft contact opgenomen met Ermindo, maar kreeg geen gehoor.