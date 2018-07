Exit Van Aartsen, entree Halsema: maandenlange zoektocht ten einde met beëdiging

Vanavond is het dan eindelijk zover: Amsterdam krijgt een nieuwe burgemeester. Om 17.00 uur begint een speciale raadsvergadering waarin Femke Halsema de ambtsketen van de stad omgehangen krijgt. Daarmee komt er een einde aan de maandenlange zoektocht naar de opvolger van Eberhard van der Laan. AT5 zendt de beëdiging live uit.

Met het afleggen van de eed of de belofte, welke van de twee is nog niet bekend, zal Femke Halsema vanavond het burgemeestersambt van Amsterdam aanvaarden. De komende zes jaar zal zij de meest gezichtsbepalende functie van de stad bezetten. Ze is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, voorzitter van de raad en het college, maar zal vooral ook hét uithangbord worden van de stad.

Maar eerst afscheid nemen van Van Aartsen

Voor het zover is, zal de gemeenteraad eerst afscheid nemen van Jozias van Aartsen. Van Aartsen werd in december vorig jaar aangesteld als waarnemer. De speciale raadsvergadering begint dan ook met een afscheidsspeech van Van Aartsen. Hij is ruim een half jaar waarnemend burgemeester geweest.

Hij werd al vrij snel geconfronteerd met de dodelijke schietpartij in een buurtcentrum op Wittenburg. Ook lanceerde hij een nieuw anti-radicaliseringsbeleid na de problemen rond de van fraude beschuldigde programmamanager Saadia ait-Taleb.

Lees ook: Beëdiging Femke Halsema donderdag live te volgen via AT5

De verwachting is dat rond 18.00 uur de beëdiging van Femke Halsema begint. Commissaris van de Koning Johan Remkes zal die taak op zich nemen. Na het afleggen van de eed of de belofte is Halsema dan echt de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. Vervolgens zal Halsema de ambtsketen van de stad omgehangen krijgen, waarna ze ook een eerste speech zal houden in de gemeenteraad. Bij de ceremonie zijn ook de andere leden van de zogeheten driehoek aanwezig: korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg en de nieuwe hoofdofficier van justitie Nicole Zandee. Ook de familie van Halsema woont de beëdiging bij.

Keten bijna 100 jaar oud

De ambtsketen die Halsema omgehangen krijgt is volgens het historische tijdschrift Ons Amsterdam als eerste gebruikt door burgemeester Willem de Vlugt, die hem in 1923 aangeboden kreeg om hem te kunnen dragen tijdens de viering van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. De zilveren ketting telt zestien vierkante plaatjes, afgewisseld met achttien kleinere.

Acht van de zestien zijn versierd met emaillen schildjes, met aan de ene kant een vis, een Mercuriusstaf, een korenaar en het Lucasschild, die samen het ontstaan van de stad uit een vissersdorp symboliseren. Aan de andere kant zijn symbolen van scheepvaart, nijverheid, wetenschap en goudsmeedkunst te zien. In het midden van de keten hangt het stadswapen met daaronder de rijkspenning.

Lees ook: 'Femke Halsema heeft werkplek alvast geïnspecteerd'

Wel of niet naar Herengracht?

De burgemeester is in principe verplicht om te wonen in de gemeente waar hij of zij burgemeester is. In het geval van Femke Halsema is dat geen probleem: zij woont al jaren in de Transvaalbuurt in Oost.

Daar zal ze de eerste maanden van haar burgemeesterschap nog met haar gezin blijven wonen. De ambtswoning aan de Herengracht wordt eerst grondig verbouwd. Het is overigens niet verplicht voor de burgemeester de statige ambtswoning te betrekken.

Haar voorganger, Eberhard van der Laan, was in eerste instantie niet van plan om te verhuizen, omdat hij het grachtenpand niet echt geschikt vond voor kinderen. Later besloot hij toch zijn intrek te nemen in Herengracht 502.