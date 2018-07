Ontslagen legerimam hekelt ex-collega die voor politie werkte

De ontslagen legerimam Suat Aydin haalt uit naar zijn voormalige collega Ali Eddaouadi.

Eddaouadi zou zich met een eigen adviesbureau onder meer hebben laten inhuren door de Amsterdamse politie. Volgens Aydin had dit niet gemogen. 'Ali blokte de uren die hij buiten de deur werkte in zijn defensie-agenda. Hij declareerde ze ook. Ik heb hierover nooit publiekelijk aan de bel getrokken, maar inmiddels zie ik geen uitweg meer', zegt hij in een interview met NRC Handelsblad.

Zendingsbrief ingetrokken

De twee begonnen negen jaar geleden gezamenlijk als eerste legerimams van Nederland. Ze hadden een zendingsbrief, een religieuze erkenning, gekregen van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). Omdat Aydin al lange tijd met Eddaouadi overhoop lag, heeft het CMO vorig jaar de zendingsbrief van Aydin ingetrokken. Defensie moest hem daardoor ontslaan.

De Turks-Nederlandse Aydin heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen, in de hoop dat het leger zijn ontslag terugdraait. Ook wil hij 1,5 miljoen euro schadevergoeding van het CMO.

Niet reageren

Het CMO laat aan NRC weten een rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien. De Amsterdamse politie wilde tegenover de krant niet op het verwijt van Aydin reageren.