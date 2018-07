'Tienduizenden vacatures discrimineren ouderen'

In tienduizenden vacatures per jaar staan termen die ouderen uitsluiten, zo blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Dan gaat het bijvoorbeeld om termen als 'maximaal 35 jaar' of een indirecte aanpak zoals 'schoolverlater'.

Het gaat om zeker 63.303 discriminerende gevallen. En dat is niet alles, schrijft De Telegraaf vanochtend, want het onderzoek heeft twijfelgevallen laten lopen. Ook een woord als 'beginnend' mag eigenlijk niet in de vacaturetekst staan, maar dit gebeurt nog steeds erg vaak. Op vacaturesite Indeed stonden alleen gisteren al 1300 vacature met precies dat woord online.

Maar de vacatureteksten zijn slechts het topje van de spreekwoordelijke ijsberg. Want ondanks dat de vacatures redelijk aan te passen zijn, gaat het vooral om onze cultuur, vertelt een hoogleraar internationale mensenrechten aan De Telegraaf. 'Er mag best wat meer verontwaardiging zijn over de vanzelfsprekendheid waarmee bedrijven voor jongeren kiezen. Die mechanismen zijn in ons systeem gebakken' en 'werkgevers weten niet altijd wat er wel en niet mag'.

Bedrijven en dus vooral recruiters die een opfriscursusje willen kunnen langsgaan bij het College voor de Rechten van de Mens.