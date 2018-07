Frauderende ambtenaar gaf miljoenen uit aan dure auto's, speedboten en sieraden

Chany R., de frauderende ambtenaar die het wagenpark beheerde van stadsdeel West, moet samen met zijn vrouw zeker 3 miljoen euro aan de gemeente betalen.

Dat meldt De Telegraaf op basis van de uitspraak van de privaatrechter. De man werkte als wagenparkbeheerder bij stadsdeel West toen zijn frauderende werkzaamheden in 2015 aan het licht kwamen. Hij werd op staande voet ontslagen.

In zijn rol bij het het stadsdeel was hij verantwoordelijk de inkoop van auto's. Met een geraffineerde constructie werden er via allerlei bankrekeningen miljoenen euro's gemeentegeld verduisterd die uiteindelijk bij de twee terechtkwamen. En zij gaven het uit aan dure auto's, speedboten, sieraden, weekendjes weg, gokken en andere luxe goederen. In het huis en enkele opslagplaatsen zijn onder andere een BMW en dure sigaren in beslag genomen.

Nu moet op verzoek van de privaatrechter drie miljoen euro terugbetaald worden. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek naar de man en zijn vrouw. Het is overigens niet de eerste keer dat de gemeente geplaagd wordt door fraudezaken. Van groot (een stagiair die tienduizenden euro's fraudeerde) naar klein (gemeente betaalt per ongeluk voor nieuwe kraan van ambtenaar). Hier vind je een overzicht.