Google haalt kunstmatige intelligentie naar Amsterdam

Google heeft dochteronderneming Google Brain een plekje gegeven in Amsterdam. De onderzoeksafdeling van het miljardenbedrijf doet research naar kunstmatige intelligentie, die het leven moet verbeteren van 'echte' intelligentie. Echte mensen dus.

Brain heeft al meerdere afsplitsingen over de wereld, maar Mokum bleef voorlopig uit. Tot nu. Nal Kalchbrenner, onderzoekswetenschapper bij Google Brain, twitterde dinsdag: 'Opwindend nieuws! We gaan naar Amsterdam.' De wetenschapper zei uit te kijken naar meer onderzoek naar de uitdagingen van AI (Artificial Intelligence). Het hoofddoel is om machines intelligent te maken en het leven van normale stervelingen flink te verbeteren.

Overigens komt er niet een extra kantoor voor de nerds van Google, ze trekken gewoon in het hoofdkantoor van Google Nederland aan de Zuidas. Interesse? Je kan ook solliciteren naar een baan bij de eventuele ontwikkelaars van toekomstige killerbots van Skynet.

