Explosieve stijging woningprijs: gemiddelde nu bijna 5 ton

De verkoopprijzen van woningen in de stad zijn in een jaar tijd met maar liefst 20 procent gestegen. Dat terwijl de prijzen in de andere grote Europese steden blijven dalen.

Ondanks dat de woningprijzen in Amsterdam de afgelopen maanden redelijk stabiel bleven, is er toch een flinke verhoging waargenomen. De toename van 20 procent betekent dat de gemiddelde woningprijs in de stad nu op 463.000 euro ligt. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

'De Amsterdamse huizenmarkt is zwaar oververhit', verklaart Sven Heinen, voorzitter van Makelaars Vereniging Amsterdam (MVA), tegenover Het Parool. 'Elk kwartaal hoop ik signalen van afkoeling te zien, maar niets van dit alles.'

Lees ook: Huizenprijzen blijven stijgen: steeds meer Amsterdammers naar Rotterdam en Den Haag

De NVM ziet voorlopig nog geen licht aan het einde van de tunnel. Dat komt onder andere omdat er nog niet hard genoeg bijgebouwd wordt. 'Er moet nu echt iets gebeuren. Bestemmingsprocedures in zowel de binnensteden als in het buitengebied moeten drastisch worden ingekort, anders loopt de woningmarkt volledig vast', zei de voorzitter van de NVM tegen AT5 in april.