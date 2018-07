Minister Grapperhaus: 'Pilletje op festival financiert zware criminaliteit'

Voor veel Amsterdammers is een pilletje xtc tijdens het uitgaan de normaalste zaak van de wereld. Maar minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) waarschuwt voor de keerzijde van de partydrug.

'Als je een pilletje slikt op een festival, ben je gewoon een industrie aan het financieren', zegt de CDA'er in een interview met het AD. De minister hoopt dat normale burgers bewuster worden van ondermijning, de vermenging van boven- en onderwereld. 'We hebben het misschien te lang laten voortwoekeren.'

Grapperhaus constateert dat criminele steeds slimmer zijn geworden. De minister ziet steeds meer toestanden 'waar de maffiafamilie Corleone een puntje aan kan zuigen'. Daarom investeert de regering 100 miljoen euro om ondermijning in kaart te brengen en aan te pakken.

Narcostaat

'We zijn geen narcostaat, zoals wel eens wordt gezegd. Volgens mij hebben criminelen hier nog niet de macht over journalisten en politici. Maar burgers moeten zich er wel degelijk van bewust zijn dat we met zijn allen niet meer moeten wegkijken', zegt Grapperhaus in het AD.

Een voorbeeld van ondermijning is de aanpak van zaalvoetbalclub 't Knooppunt. De landskampioen van vorig jaar werd volgens justitie gefinancierd door topcriminelen die in cocaïnehandelen.