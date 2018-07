Concurrentie voor Halsema? Partij van de Ouderen wil kinderburgemeester

We kunnen misschien wel wéér een sollicitatieprocedure op de voet volgen de komende tijd. Partij van de Ouderen-fractievoorzitter Wil van Soest pleit namelijk in de gemeenteraad voor een kinderburgemeester. Dat is volgens Van Soest een belangrijke rol, want 'de jeugd moet leren dat achterkamertjes en gekonkel niet in de politiek thuis horen.'

Het is volgens het raadslid ook opvallend dat de stad nog niet zo'n mini-burgemeester heeft, want zo'n dertig Nederlandse gemeenten (waaronder Amstelveen) maken gebruik van zo'n 'ambassadeur'. Een overzicht van het takenpakket: de kindburgemeester gaat mee naar de intocht van Sinterklaas, Koningsdag en opent nieuwe scholen. De kinderburgemeester voert daarnaast een eigen agenda uit, namens en samen met de kinderen uit de gemeente. En belangrijk: de burgemeester moet volledig openbaar gekozen worden', vertelt Van Soest.

Bewustzijn

De Amsterdamse politica hoopt ook meer bewustzijn te creëren bij kinderen over democratie en politiek. 'Ik hoop dat de openbare verkiezing van de kinderburgemeester, de jeugd ook leert dat achterkamertjes en gekonkel niet in de politiek thuishoren', aldus van Soest.

Daarnaast is het voorstel ook een eerbetoon aan Eberhard van der Laan. 'Van der Laan heeft zich altijd enorm ingezet voor kinderen die in de knel zitten. Zo was hij voorzitter van de landelijke Taskforce Aanpak Kindermishandeling en seksueel misbruik.' De overleden burgemeester zei ooit altijd de ruimte te hebben voor mishandelde kinderen die nergens meer terecht konnen. 'Zij moeten altijd een beroep kunnen doen op de burgemeester.'