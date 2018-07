Drie jaar celstraf geëist tegen Roemeense verdachte dodelijke vechtpartij Wallen

Het Openbaar Ministerie eist drie jaar celstraf tegen de Roemeen die de 32-jarige Robert Gerritsen zou hebben doodgeslagen op de Wallen. Tegen de vrienden van Gerritsen is een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf geëist.

De vechtpartij vond zaterdagavond 3 september 2016 plaats. Een groep van tien mannen uit Voorhuizen, waaronder Robert Gerritsen, raakte op de Oudezijds Achterburgwal in gevecht met drie Roemenen. Meerdere betrokkenen verklaarden dat ze hun bewustzijn verloren, zowel een Roemeen als een Voorthuizenaar belandde bij het gevecht in de gracht.

Deze week stonden twee Roememen en vijf Voorthuizenaren voor de rechter. De laatste groep zou zich volgens het Openbaar Ministerie grotendeels schuldig hebben gemaakt aan openlijk geweld. Op beelden van de vechtpartij is te zien dat ze klappen uitdelen, een aantal van hen gaf op de eerste dag van de rechtszaak ook aan te hebben geslagen.

Nabestaanden

''Wij zijn de sterkste'. Dat zinnetje blijft hangen', zei de officier van justitie vandaag. Die zin is gehoord door getuigen van de vechtpartij. 'Het leek het motto van beide groepen. De groepen bleven elkaar opzoeken, met afschuwelijke gevolgen. Maar wie zijn nu de sterksten? De nabestaanden. Zij hadden geen keus, anders dan sterk zijn. Het was en is voor hen nog steeds nauwelijks te bevatten.'

Getuigen hebben volgens het Openbaar Ministerie gezegd dat de groep mannen uit Voorthuizen 'wilde vechten'. Het gedrag van de Roemenen werd door anderen echter ook 'uitdagend' genoemd. Een van de getuigen beschreef de vechtpartij als een 'enorme chaos, die eindigde met iemand die bleef liggen bij een boom'.

Causaal verband

De Roemeen die Robert Gerritsen dodelijk zou hebben mishandeld heet Mircu M. Volgens de officier van justitie is er een causaal verband tussen de klap die M. uitdeelde en de dood van Gerritsen. Hij heeft die klap gegeven nadat hij door de Voorthuizenaren in het water was gegooid, zelf zegt M. zich er niks meer van te herinneren.

Het Openbaar Ministerie zegt dat Mircu M. schuldig is aan openlijk geweld met de dood tot gevolg. Hij zou niet de bedoeling hebben gehad om Gerritsen te doden. Tegen een tweede Roemeen wordt zes maanden cel geëist, de derde Roemeen is volgens het OM niet schuldig aan het plegen van geweld.

Voorthuizenaren

Vier van de vijf Voorthuizenaren moeten als het aan het Openbaar Ministerie ligt een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden krijgen. Ook eist het OM een werkstraf van 240 uur voor alle vier.

Het Openbaar Ministerie wilde benadrukken dat zij Robert Gerritsen vooral als slachtoffer ziet. Hij heeft wel een aandeel in de vechtpartij gehad omdat hij niet weg is gelopen, maar die rol was gering, zegt de officier van justitie.

De rechtbank doet op 18 september uitspraak in de zaak.