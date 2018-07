Crimineel tijdens verhoor: 'Ridouan Taghi gaf opdracht voor moord op Martin Kok'

Volgens een Utrechtse crimineel heeft Ridouan Taghi opdracht gegeven voor de moord op misdaadblogger Martin Kok.

Dat zou de crimineel volgens Het Parool tijdens verhoren in Marokko hebben gezegd. De Utrechter zit daar in de gevangenis. Het gaat om Anouar B., die verdacht werd van het plaatsen van een bom onder de auto van Kok.

Kok werd eind 2016 doodgeschoten bij een seksclub in Laren. Hij werd opgewacht door een schutter die hem met meerdere kogels om het leven bracht. Een paar uur eerder probeerde iemand hem ook al dood te schieten en ook de autobom zou zijn bedoeld om Kok te doden.

Overigens twijfelen meerdere advocaten aan de geloofwaardigheid van de verklaringen van B. over Ridouan Taghi. Volgens hen is B. mogelijk gemarteld in Marokko.

Taghi wordt door de politie gezocht en staat op de Nationale Opsporingslijst. Hij wordt in verband gebracht met liquidaties in Amsterdam en Utrecht.