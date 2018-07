Amsterdamse pedofiel die weeshuis wilde openen op Filipijnen veroordeeld tot levenslang

Een Amsterdamse pedofiel is afgelopen april veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf in de Filipijnen voor het misbruiken van minderjarigen en mensenhandel.

de Amsterdamse politie waarschuwde de Filipijnse autoriteiten voor Joep M.. Hij werd in 2015 in zijn huis aangehouden. Zijn stiefdochters van tien en veertien jaar verklaarden vrijwel direct dat ze de man seksueel moesten bevredigen. De oudste al zeker vijf jaar lang.

Het kwam niet zomaar uit de lucht vallen. In 2006 werd M. al in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier en een half jaar voor ontuchtige handelingen met meerdere verstandelijke- en lichamelijk beperkte minderjarigen.

Maar zijn les had hij overduidelijk nog niet geleerd. Toen hij in 2008 vrijkwam probeerde hij weer een opvang te beginnen in de stad, maar dat plan werd mede door toenmalig burgemeester Cohen en Peter R. de Vries gedwarsboomd.

In 2010 verdween de man van de radar. Later bleek hij - in 2012 - plannen te hebben in de Filipijnen. Een contactadvertentie wordt ontdekt, waarin Joep M. aangeeft op zoek te zijn naar een 25-jarige vrouw - het liefst met kinderen - om samen een project op te starten. Een weeshuis, om precies te zijn. Toen de Amsterdamse politie dat ontdekte, werd direct de Filipijnse politie ingeschakeld.