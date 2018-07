Bewoonster woedend op verkeersregelaars die tegen haar huis plassen

Een bewoonster van de Archimedesweg heeft overlast van de verkeersregelaars die sinds kort bij haar in de straat staan. Ze plassen namelijk tegen haar huis aan.

In eerste instantie was Petra Schaap blij. Ze woont vlakbij een spoorbrug die volgens haar al veertig jaar niet werd onderhouden. Nu is de brug eindelijk toe aan een opknapbeurt. De eerste onaangename verrassing voor Schaap was dat de werkzaamheden ook 's nachts plaatsvinden en het nodige lawaai veroorzaken. 'Er werden slijptollen gebruikt waardoor de hele buurt 's nachts wakker is', zegt ze. Helemaal vervelend is dat haar huis in de nachtelijk uren als toilet dient.

Schaap heeft een verkeersregelaar twee keer op camera betrapt. Afgelopen weekend liepen ze rustig naar haar huis toe, deden hun gulp open en urineerden tegen een van de ram van Schaap. Ze vermoedt dat het niet tot deze twee 'toiletbezoeken' beperkt is gebleven.

Ook zouden verkeersregelaars gebruik maken van het bankje voor haar huis en daar bijvoorbeeld een sigaretje opsteken. Schaap wil graag de opdrachtgevers van de verkeersregelaars aanspreken op het wildplassen, maar kan moeilijk achterhalen of dat de gemeente of ProRail is. Daarom besluit zij nu de beelden te verspreiden in de hoop dat de juiste instantie haar excuses komt aanbieden.