Fietsersbond maakt zich druk om wegknipbeleid Rode Loper

De Fietsersbond is bezorgd om het aangekondigde wegknipbeleid op de Rode Loper, en dan met name het stuk tussen de Dam en de Albert Cuypstraat. Er staan daar namelijk nauwelijks fietsstallingen, terwijl de handhaving er strenger wordt.

Tegelijkertijd is de bond zeer tevreden over de gloednieuwe fietsparkeergarage onder het Beursplein, die morgen feestelijk wordt geopend. Daar zijn 1700 nieuwe fietsparkeerplaatsen gerealiseerd, wat volgens de bond een goed alternatief is voor parkeren op en rond het Damrak en de Dam. Tegelijkertijd gaan ambtenaren fietsen wegknippen op de Rode Loper. Onbegrijpelijk, vindt de bond.

'De rekken en nietjes op straat zijn schaars. Het verbaast ons dan ook zeer dat fietsers daar binnenkort geconfronteerd worden met een meedogenloos wegknipbeleid: alle fietsen buiten de spaarzame rekken en vakken worden afgevoerd', valt te lezen in het bericht.

Dankbaar gebruik maken

Maar waarom ook niet een oplossing op de Rode Loper? 'We krijgen een Noord/Zuid-lijn en hebben veel fietsen, laten we van beide dankbaar gebruik maken. Deze combinatie biedt ongekende mogelijkheden om de stad autoluw te maken'. De Fietsersbond zou het liefst zien dat alle stations een grote fietsenstalling krijgen. Waarom bijvoorbeeld niet de parkeergarages gebruiken in het centrum? Die zijn binnenkort niet meer nodig, aldus de bond.

Hoe dan ook, wegknippen is sowieso geen goeie strafmaatregel, vindt de bond. 'Dat soort strafmaatregelen zijn pas bespreekbaar als voldoende alternatieven beschikbaar.'