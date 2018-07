Amsterdammer aangehouden voor kluisroof Connie Breukhoven

De politie heeft een 23-jarige Amsterdammer aangehouden voor de inbraak in het huis van Connie Breukhoven.

Breukhoven en haar man werden zaterdagavond beroofd toen zij zelf niet thuis waren. De inbrekers gingen er met een kluis vol sieraden vandoor. Ook andere persoonlijke eigendommen werden buitgemaakt uit haar woning aan de P.C. Hooftstraat. Breukhoven is enorm aangeslagen, de sieraden waren bovendien niet verzekerd.

Inmiddels is er vandaag één verdachte aangehouden. De 23-jarige Amsterdammer liep tegen de lamp bij het Belgische vliegveld Zaventem. Op camerabeelden die Breukhoven zelf openbaar maakte, waren de daders goed te zien. Naar de overige daders wordt nog gezocht.

De politie is ook op zoek naar een zwarte Fiat 500 waarvan het kenteken begint met '92-SN'. De auto werd in de buurt van de P.C. Hooftstraat gezien. De recherche is benieuwd wie de bestuurder van de auto was op 7 juli. Ook getuigen die simpelweg de auto hebben gezien of misschien gefilmd hebben met hun dashcam worden gevraagd contact op te nemen.

Daarnaast is de politie natuurlijk benieuwd naar het gehele kenteken van zwarte Fiat. Getuigen kunnen zich ook anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem.