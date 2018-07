Inspectie voor Gezondheidszorg volgt crisis-situatie MC Slotervaart nauwlettend

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd volgt de financiële situatie van het MC Slotervaart nauwlettend omdat dit mogelijk gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van de zorg aan de patiënten.

Dat laat een woordvoerder van de Inspectie aan AT5 weten. Ze zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom het ziekenhuis. Wel benadrukt een woordvoerder dat het niet hun taak is om toe te zien op de financiële situatie van zorginstellingen. 'Wij zien toe op de kwaliteit en veiligheid van zorg. We volgen de situatie bij MC Slotervaart wel, omdat de financiële situatie mogelijk gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van de zorg', aldus de woordvoerder.

Rapport van Inspectie

Op dit moment legt de Inspectie de laatste hand aan een rapport over het MC Slotervaart naar aanleiding van het jaarlijkse gesprek met het bestuur van het ziekenhuis. 'Dat verslag geeft je een beeld van de actuele zaken met betrekking tot het toezicht van de Inspectie op het MC Slotervaart.' De woordvoerder wil desgevraagd nog niks zeggen over de inhoud van het rapport. 'Mocht het nodig blijken, dan zullen wij niet aarzelen om in te grijpen.'

Tien banen weg

Gisteren maakte bestuursvoorzitter van het MC Slotervaart bekend dat er tien banen bij de medisch specialisten in het ziekenhuis op de tocht staan. 'Wij zijn met de specialisten aan het nadenken over natuurlijk verloop en plaatsing in andere klinieken in de stad. We hopen dat er geen gedwongen ontslagen gaan vallen', zei Willem de Boer.

Twee miljoen verlies

Het ziekenhuis moet saneren in het personeelsbestand vanwege de slechte financiële resultaten. Zo werd er in 2017 twee miljoen euro verlies gemaakt en staan de cijfers voor het eerste helft van dit jaar ook op rood.

Achterstallig onderhoud

De Boer spreekt van een crisis binnen het ziekenhuis vanwege de huidige situatie. Met de financieel toch al penibele situatie, hangt het ziekenhuis ook nog een mega-investering van zo'n twintig miljoen euro boven het hoofd vanwege het achterstallige onderhoud. Geld wat het MC Slotervaart niet heeft en dus zullen geldschieters het ziekenhuis moeten gaan helpen.

Sluiting voor spoedpatiënten

Aan het gebouw moet veel gebeuren. Zo waren vorige maand nog de deuren vier dagen dicht voor spoedpatiënten vanwege problemen met het klimaatsysteem. Dit werd niet bij de Inspectie gemeld. Het ziekenhuis is daartoe ook niet verplicht. 'We worden wel graag op de hoogte gehouden. Ook als er geen meldplicht is', reageert een woordvoerder van de Inspectie nu.