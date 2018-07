F1-coureur Lewis Hamilton weer op bezoek in zijn 'favoriete plaats'

Formule 1-coureur Lewis Hamilton is weer op bezoek in de stad. 'Weer in mijn favoriete plaats', zegt Hamilton op Instagram als commentaar bij een videootje.

De video is te zien in zijn 'stories' en opgenomen voor een stoplicht aan de Willemsparkweg, in de buurt van Museumplein. Wat de viervoudig F1-wereldkampioen precies komt doen is niet bekend. Wel heeft hij in een interview wel eens aangegeven dat hij het kantoor van een sponsor wel eens bezoekt die hier in de stad zit. 'Ik moest eigenlijk weg, maar gelukkig ben ik gebleven. Het werd een geweldig uitstapje', zei de Brit over het vorige bezoekje aan de stad.

Vorige maand was hij ook al in Zuid te vinden toen hij met vrienden een fietstochtje door de stad maakte. Toen gaf hij al aan Amsterdam één van zijn favoriete plekken te vinden. Tegen De Telegraaf zei hij later Amsterdam veel leuker dan Parijs te vinden. 'Men heeft het vaak over Parijs, maar ik vind Amsterdam veel toffer', zei hij toen vanuit Frankrijk tegen de krant.

Over een week wordt de Mercedes-rijder verwacht op de Hockenheimring waar dat weekend de Grand Prix van Duitsland plaatsvindt. Op dit moment staat Hamilton tweede in het kampioenschap, acht punten achter zijn directe tegenstander Sebastian Vettel.