Mel 'Sporty Spice' C. geeft optreden tijdens Pride

Voormalig lid van de Spice Girl, Melanie C., geeft een optreden tijdens het slotconcert van de Pride Amsterdam op 5 augustus.

Stichting Amsterdam Gay Pride maakt dat vandaag bekend. Nadat de Spice Girls ermee ophielden had Mel C. een succesvolle solocarrière en scoorde ze hits met I Turn To You, Never Be The Same Again en When You’re Gone.

Speciaal voor de Pride wordt er een podium gebouwd op De Dam. Van 3 tot en met 5 augustus zijn daar meerdere optredens. Tijdens het slotconcert treden naast Mel C. ook Carolina Dijkhuizen, Diva Mayday, Eleni Foureira, Jordan Roy, Mart Hoogkamer, Miss Bunty, The G-Team, Tommie Christiaan en Willeke Alberti op.

De Pride Amsterdam, voorheen de Gay Pride, wordt dit jaar gehouden van 28 juli tot en met 5 augustus. Op 4 augustus is de Canal Parade.