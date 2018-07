Drie verdachten door politie met getrokken pistool uit auto gehaald bij Wibautstraat

Aan de Wibautstraat zijn rond 18.00 uur drie verdachten uit een auto gehaald door de politie. Het drietal moest met getrokken wapen uit de auto worden gehaald door de politie na een schietincident in de buurt.

Eerder was er in de buurt, aan de Oetgenstraat, een schietincident. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen werden er drie verdachten in een auto aangetroffen. Zij worden verdacht van wapenbezit. Of er in de auto ook een wapen is gevonden is niet bekend.

De straat is rond de Albert Heijn enige tijd afgezet geweest voor sporenonderzoek. Waarschijnlijk heeft deze arrestatie niets te maken met de schietpartij later aan de Ceintuurbaan.

Melding Oetgenstraat. Schoten gehoord. Agenten houden met getrokken wapen drie verdachten in auto aan. Onderzoek gestart. Wibautstraat en Oetgenstraat gedeeltelijk afgezet ivm sporen onderzoek. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) July 12, 2018