Burgemeester Halsema: Vrijheid 'eerste en grootste verantwoordelijkheid'

In haar eerste speech tegenover de gemeenteraad heeft burgemeester Femke Halsema gezegd dat ze het hoeden van vrijheid ziet als haar 'eerste en grootste verantwoordelijkheid'.

'Het wezen van Amsterdam, dat is de belofte van vrijheid. De belofte dat je hier in Amsterdam geluk kan najagen. Dat je je lot in eigen hand kan hebben. En die belofte wordt je gedaan in de oude kroegen op de Zeedijk. Die hoor je in de liederen op Keti Koti over het breken van de ketenen. Die zie je op de boten van de Pride', aldus Halsema in haar speech.

Lees ook: Femke Halsema beëidigd als burgemeester

'Eerste en grootste verantwoordelijkheid'

Vervolgens haalde ze de aanslag op het kantoor van de Telegraaf ook nog kort aan. Halsema zegt voor ieders vrijheid een verantwoordelijkheid te voelen. 'Voor bedrijven en voor vluchtelingen, voor cultuurminnaars en voor feestvierders, voor geloven en ongelovigen, voor orthodoxen en vrijdenkers. Als uw burgemeester beschouw ik het hoeden van vrijheid - helpen die belofte voor alle Amsterdammers gestand te doen - als mijn eerste en mijn grootste verantwoordelijkheid.'

Lees ook: 'De ondermijning van de stad door criminelen nadert een kritisch punt'

Eberhard van der Laan

Halsema begon haar speech met de woorden die wijlen Eberhard van der Laan deed toen hij werd beëdigd als burgemeester. 'Ik heb ze gekozen omdat ik het niet beter zou kunnen zeggen. En omdat ik hier niet zou willen beginnen door met een boogje om Eberhard heen te lopen. Dat kan ook helemaal niet.' Ook dankte ze waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen. 'Dat u Amsterdam in deze lastige tijd wilde helpen, terwijl u de pensioengerechtigde leeftijd toch wel - zo ongeveer - heeft bereikt, siert u.'

Drie opgaven

In haar speech gaf ze aan drie opgaven te zien. Als eerste het maken van een veilige stad en het bestrijden van zware en ondermijnende criminaliteit. Ten tweede wil ze actief gaan luisteren naar Amsterdammers die 'vinden dat er weinig naar ze wordt geluisterd, dat ze te weinig aan het woord komen. Ten derde wil de kersverse burgemeester opkomen voor gelijkheid in de stad. Voor de LHBTI-gemeenschap, voor de Joodse gemeenschap, de moslimgemeenschap en voor mensen van kleur. 'Amsterdam is Amsterdam niet meer als je identiteit een hokje wordt waar je niet uit kan kruipen, als je wordt uitgescholden, uitgesloten en zelfs mishandeld omdat je anders bent.'

Emotioneel besloot Halsema haar speech: 'Het is een ongelooflijk voorrecht om Amsterdam en zijn inwoners als burgemeester te mogen dienen. Ik ga mijn best doen.'

De volledige speech is hieronder terug te kijken