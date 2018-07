Advocaat Roethof getuige van schietpartij Ceintuurbaan: 'Ik hoorde zeven knallen'

Eén van de getuigen van de schietpartij aan de Ceintuurbaan vanavond is advocaat Gerald Roethof. Hij was aan het werk toen het schietincident plaatsvond. 'Ik hoorde zeven knallen. Voor mij herkenbare schoten uit een semi-automatisch vuurwapen.'

'Ik heb een minuutje gewacht, want ik dacht: straks wordt er heen en weer geschoten. Toen ik niets meer hoorde ben ik naar buiten gegaan om te kijken of ik iemand kon helpen eventueel', zegt Roethof, wiens kantoor even verderop zit.

'Schot door de buik en rechterborst'

Bij de schietpartij raakten drie mensen gewond. 'Een jongeman, geschoten door het bovenbeen. Een jaar of 20, ik denk dat het met hem wel goed komt. Een iets oudere heer van een jaar of 50, een schot door de bovenarm. Met hem zal het ook wel goed komen. En helaas een man van in de 30 die echt zwaargewond was. Een schot door de buik en een schot door de rechterborst. Ik moet zeggen: ik zou heel blij zijn als het met hem goedkomt, dan heeft hij verdomd veel geluk gehad. Het zag er niet goed uit.'

'Huilen, paniek, paniek'

Volgens Roethof duurde het zo'n tien minuten voor de ambulance kwam en was de politie snel ter plaatse. 'In de tussentijd heb ik gesproken met de slachtoffers, want ze waren allemaal in paniek, behalve de iets oudere heer. Maar de jongere jongen: huilen, paniek, paniek. Met de heer die zwaargewond was ook even gesproken. Gelukkig was er een verpleegkundige in de buurt, die heeft hulp geboden.'

Wit busje

Het gebied is met blauwe schermen afgezet en de politie doet onderzoek op de plek van de schietpartij. Volgens Het Parool zouden de daders aan zijn komen rijden in een wit busje. Volgens de krant zou een man met een helm op het vuur hebben geopend en weer terug zijn gegaan in het busje. Het Parool denkt te weten dat het om een Pakistaanse Amsterdammer gaat uit het criminele milieu.