Gewonde bij mogelijke steekpartij in Noord

In de Hilversumstraat in Noord is donderdagavond rond 23.00 uur een man gewond geraakt. Volgens omstanders is hij neergestoken, maar de politie kan dat niet bevestigen.

'Mogelijk is er een steekpartij geweest, maar het kan ook iets anders zijn', aldus een politiewoordvoerder. Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar het incident.