Gewonde bij steekpartij in Noord

Een 24-jarige man is rond 23.00 uur vanavond neergestoken in de Hilversumstraat in Noord.

De steekpartij vond op straat plaats. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. De politie doet onderzoek naar het incident, er is nog niemand aangehouden. De aanleiding voor de steekpartij is nog onbekend.

'We zijn naarstig op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord', zegt een politiewoordvoerder. 'We hebben ook nog geen steekwapen gevonden, dus mochten mensen dat vinden dan horen we het graag.'