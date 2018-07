Wat als het MC Slotervaart failliet zou gaan?

Het Medisch Centrum Slotervaart verkeert in zwaar weer. Eerder deze week werd duidelijk dat het ziekenhuis in de financiële problemen zit en medisch specialisten vrezen zelfs voor een faillissement. Hoewel die angst onterecht is volgens bestuursvoorzitter Willem de Boer, roept de bestaande onrust wel de vraag op: zou het erg zijn als het ziekenhuis er niet meer was?

'Wij gaan deze crisis zeker overleven', zei De Boer eerder tegen AT5. De medische staf van het ziekenhuis liet eerder in een brandbrief aan de Raad van Bestuur echter weten hieraan te twijfelen. Mocht het uiteindelijk toch komen tot een faillissement, dan is dat niet per definitie een slechte zaak, meent gezondheidseconoom en oud-hoogleraar Public Health Guus Schrijvers. Frank de Groot, manager van SpoedZorgNet AMC, nuanceert die opvatting.

'We hebben in Amsterdam alle ziekenhuizen hard nodig', vindt De Groot. 'We moeten in deze discussie af van het idee dat open blijven of sluiten de enige twee opties zijn. Als je het over sluiten hebt geeft dat het idee dat er sprake is van overcapaciteit en dat is er niet. Dus hebben we teveel ziekenhuizen in de stad? Dat denk ik niet, maar een herschikking zou aan te raden zijn.'

Concurrentie

Met het verdwijnen van een ziekenhuis, zou je de vraag kunnen stellen of de Amsterdammer nog wel genoeg keuze overhoudt. Zeker sinds het fuseren van het AMC en het VUmc, bestaan er twee grote zorgkolossen in de stad: het OLVG aan de ene kant en het Amsterdam UMC aan de andere. Toch hoeft dit geen probleem te zijn, zegt Schrijvers.

'Je ziet dat in iedere markt die al een tijdje bestaat, er drie of vier groten overblijven. Er zijn in Nederland ook 4 grote zorgverzekeraars, waar 90% van de mensen bij zit. Dan krijg je een oligopolie. Het verdwijnen van een ziekenhuis als MC Slotervaart zal er niet ineens voor gaan zorgen dat die twee kolossen niet meer scherp worden gehouden. Ze houden elkaar scherp. Daarnaast zijn er ook veel particuliere klinieken in de stad die voor concurrentie zorgen op specialistische zorg. Bovendien, als de zorg er écht op achteruit zou gaan of heel duur zou worden door weinig concurrentie in Amsterdam, is de regio niet ver weg. Die concurrentie zal dus niet zo snel verdwijnen.'

OLVG kan opvangen

Wat Schrijvers betreft is het ook qua locatie geen probleem als het ziekenhuis zou verdwijnen. 'Ieder stadsdeel heeft ongeveer z'n eigen ziekenhuis, maar in West heb je het OLVG-West en het Slotervaartziekenhuis vlakbij elkaar. Dat is een beetje dubbelop.' De zorg die bij het MC Slotervaart zou verdwijnen, zou volgens hem dus opgevangen kunnen worden door het OLVG, iets wat De Groot betwijfelt. 'In Slotervaart wordt goede zorg geleverd in specialisaties, waarvan ik niet zo snel zie wie dit zou moeten opvangen. Met een faillissement zou er dan ook wel degelijk iets verloren gaan.'

Timing

Wat volgens Schrijvers wel belangrijk is, is timing. Het Slotervaartziekenhuis ineens failliet verklaren, zou wel problematisch zijn. Voor de Amsterdammer, maar ook voor het personeel dat ineens het pensioen kwijt zou raken. 'Het is aan te raden om werkafspraken te maken met een ziekenhuis zoals het OLVG,' zegt Schrijvers. 'Dan hoef je niet te fuseren, maar kun je je wel aansluiten bij zo'n kolos en daarmee jezelf redden.'

Voor De Groot is de sleutel vooral dat je niet alle ziekenhuizen meer hetzelfde moet laten doen. 'Zorg ervoor dat het ene ziekenhuis zich bijvoorbeeld meer richt op spoedzorg dan het andere. We moeten af van het idee dat alle ziekenhuizen in zoveel mogelijke soorten zorg moet voorzien. Als dat idee verandert en daarnaar wordt gehandeld kan een ziekenhuis als MC Slotervaart absoluut nog altijd van grote waarde zijn.'