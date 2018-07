'Explosie van klachten over hogesnelheidslijn'

De hogesnelheidslijn (hsl) tussen Amsterdam, Rotterdam en Breda ligt onder vuur. Er is een explosie aan klachten geweest over vertragingen en uitvallende ritten. Reizigersvereniging Rover trekt aan de bel.

Dat meldt De Telegraaf vanochtend. 'De punctualiteit op de hsl neemt razendsnel af. In januari had 88,5 procent maximaal vijf minuten vertraging, in mei was dat gedaald tot 81,9. De uitval van treinen schommelt tussen 7 en 20 procent, afhankelijk van tijdstip en traject. Normaal zou dat 2 tot 5 procent moeten zijn', aldus een woordvoerder. Een aantoonbare reden voor de problemen is het gebruik van het spoor: veel 'normale' treinen maken ook gebruik van het flitsspoor.

De NS geeft toe dat er inderdaad problemen zijn, maar dat diezelfde problemen ook eerder dit jaar zijn aangekondigd. 'We laten nu ook een intercity over de hsl rijden. Daarnaast gaan er steeds meer internationale treinen over het spoor. Al die ritten moeten ingroeien', zegt een NS-zegsman.

België

Vooral de Belgische sporen liggen onder de loep. Daar wordt onderzocht wat er misgaat en vooral hoe snel verbetering mogelijk is. De NS-zegsman laat aan de krant weten dat er nu even te weinig reservematerieel is om de hsl optimaal te bedienen. 'We zijn druk bezig met aanpassingen. Binnen een paar maanden moet dit hispeed-traject weer op orde zijn, binnen de normen. Overigens gaat het lang niet op alle dagen slecht. We moeten de kritiek wel relativeren', meent hij.