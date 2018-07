Biechtstoel voor eenzame 'zondaars' op Museumplein

Bezoekers van het Museumplein konden gisteren ouderwets biechten in een klassieke biechtstoel. Het ging niet om overspel, hebzucht of luiheid, maar om eenzame mensen die een luisterend oor nodig hadden.

De Amsterdams-Ghanese predikant Oliver Yeboah had het idee omdat hij 'wel een eigentijdse draai wilde geven aan het eeuwenoude fenomeen biechten'. Want waar voorheen de houten bank werd gebruikt om op te biechten dat je toch wel voor de buurvrouw was gegaan en alsnog die zak geld had aangenomen - om vervolgens vergeven te worden - ging het nu vooral om eenzaamheid.

Want tegenwoordig hebben we niemand aan wie we ons verhaal kunnen vertellen, vertelt Yeboah in De Telegraaf. 'Regelmatig hebben mensen een situatie meegemaakt waar ze vol van zitten. Men voelt zich daardoor vaak alleen, omdat ze hun verhaal aan niemand kwijt kunnen.'

Gisteren dus even niet. Iedereen die dat wilde was welkom op de paarse biechtstoel. Gewoon voor een praatje, goddelijke vergelding niet inbegrepen.