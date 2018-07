Echtgenoot Femke Halsema: 'Ik vind dat Amsterdam zo hartverwarmend reageert'

De man van Femke Halsema, Robert Oey, is uiteraard ook blij dat zijn vrouw nu officieel burgemeester van Amsterdam is. 'Dit is een heel bijzondere dag. Ik ben heel erg trots en vind het heel bijzonder.'

'Ze zei zelf: "Dit is zo'n magisch moment" en ik vond dat zo treffend. Ik denk dat dat zo is. Ze is lang partijleider van GroenLinks geweest en we hebben als gezin wel wat meegemaakt met haar. Maar ik vind dat Amsterdam zo hartverwarmend reageert op haar benoeming. We wonen in de Transvaalbuurt. Dat is geen makkelijke buurt, maar de manier waarop die mensen nu reageren is heel bijzonder', vult Oey aan.

Volgens de filmmaker is het burgemeesterschap heel wat anders dan de politiek in Den Haag. 'Ik denk dat Den Haag veel lastiger is. Het is geen walk in the park, maar het is heel anders dan Den Haag', zegt Oey. Hij verwacht dat het gezin niet snel naar de burgemeesterswoning aan de Herengracht zal verhuizen. 'Ik heb geen idee of we naar de burgemeesterswoning gaan verhuizen. We hebben een bruine hond en als ik hier door de binnenstad loop zie ik weinig groen, dus ik denk dat we voorlopig in Oost blijven wonen.'

Robert Oey vindt zelf dat zijn vrouw uitermate geschikt is voor het burgemeesterschap. 'Ze is verbindend en kan het ook opnemen voor mensen met een andere mening. Wat mensen denken wat ze niet heeft heeft ze juist wel. En als ze uitgefloten gaat worden bij de huldiging van Ajax zegt ze: "Wie wil er nu niet als vrouw door 50.000 man uitgefloten worden." Als vrouw is ze hier geknipt voor.'