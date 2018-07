Ajax en Adidas in de wolken met nieuwe miljoenendeal

De drie strepen van Adidas prijken tot 2025 op het shirt van Ajax. De Duitse sportgigant zou een kleine 50 miljoen euro betalen voor de sponsoring.

Met de nieuwe deal zullen Ajax en Adidas 25 jaar met elkaar verbonden zijn. De Duitsers namen in 2000 het stokje over van Umbro. Beide partijen zijn uiteraard hartstikke blij met de nieuwe deal.

'Adidas levert als mede-hoofdsponsor een substantiële bijdrage en is tevens verantwoordelijk voor het schitterende tenue waar wij in spelen', jubelt directeur Edwin van der Sar.

En ook de Duitsers zijn enthousiast: 'We zijn er trots op om de lange en succesvolle relatie met Ajax voort te zetten (...) We zijn ervan overtuigd dat we de komende jaren samen meer successen gaan beleven. '